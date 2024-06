‘Temos o sonho de ser pais em um futuro próximo’, diz Sasha Meneghel

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS)

Uma marca autoral era o que faltava para Sasha Meneghel. Estilista, formada na conceituada The New School Parsons, faculdade de moda de Nova York, Estados Unidos, a única filha da apresentadora Xuxa abre sua primeira loja Mondepars, em São Paulo, e conta que a nova coleção tem muitas referências vindas de dentro da sua casa.

“Sempre olhei bastante para a história da moda para entender como posso atualizar as minhas referências. A minha mãe sempre gostou muito de ombreiras, por exemplo, e as trouxemos para a coleção. Além dela, me inspiro também em ícones como Grace Jones e a princesa Diana”, contou.

Sasha afirmou que não vê competição entre os estilistas brasileiros. Pelo contrário: “Tenho um relacionamento sensacional com o Airon Martin, da Misci, um irmão para mim. Ele tem sido um companheiro, me ajudando com fornecedores e preço de matéria-prima. Quando eu ainda era adolescente, a Lenny Niemeyer abriu as portas do ateliê dela e também foi muito importante, principalmente por ser uma mulher referência para a moda nacional”, disse.

Ela também analisou os três anos de casamento com o João Lucas em entrevista à revista Glamour. “Estamos em uma fase de muitas mudanças. Ele me dá muita força, vive no escritório comigo, traz um olhar comercial, ajuda na trilha do desfile. Daqui a pouco, ele também entra em uma fase de lançamentos, porque terminou um álbum agora”, antecipou Sasha que não se incomoda com a expectativa nem pressão externas por uma gravidez.

“Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho” brincou. Sasha afirmou que tem vontade de ser mãe.” Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida”.