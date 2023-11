‘Tem que ter um soca, mete e bota’, diz Anitta sobre criar sucessos

“Um dia acordei e falei: ‘soca, soca, soca e foi rolando”, brincou sobre seu recente lançamentom “Monstrão”

Folhapress

RIo de Janeiro – RJ

Anitta usou as redes sociais para mostrar seus novos hits nesta sexta-feira (10). A primeira da lista foi “Monstrão”, uma parceria recém-lançada com Dennis DJ. Ela aproveitou para contar detalhes do processo criativo na composição da letra.

“Tem que ter um ‘soca, rebola, mete, bota, toma’. Somos mais um na multidão e essa é história da música”, disse sobre “Monstrão”. “Um dia acordei e falei: ‘soca, soca, soca e foi rolando”, brincou.

Animada e apostando em mais um sucesso da carreira, a cantora quis saber do pai, Mauro Machado, o que ele tinha achado da música com Dennis DJ. “Gostei”, disse Painitto. “Não gostou?”, perguntou Anitta novamente. “Gostei. Essa é braba”, respondeu Mauro.

O clipe de “Monstrão” foi gravado na Lapa e na Fundição Progresso, na região central do Rio, e é a primeira música lançada, de três parcerias previstas. Anitta, que contou ter criado o nome artístico após passar por um caso de violência sexual, está empolgada com a primeira amostra da vibe das batidas de um funk de sucesso nos anos 2000.