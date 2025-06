Tati Machado fala sobre perda de filho pela primeira vez: ‘Uma ferida acesa’

Tati Machado usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, para falar sobre a perda de seu primeiro filho, Rael, que morreu com 33 semanas de gestação.

“Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói para respirar e dói para viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo”, começou.

A jornalista afirmou que nunca se sentiu tão feliz na vida quanto quando estava grávida. Em contrapartida, ela disse que nunca se sentiu tão triste quanto quando perdeu seu filho.

Ela explicou que chegou a passar pelo trabalho de parto. “Foi o primeiro encontro mais cheio de amor que eu poderia desejar naquele momento. Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto, em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo”, escreveu, se referindo ao marido, Bruno Monteiro.

Tati disse que Rael era parecido com o pai. “A mistura do nosso amor, que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou poder saber se meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho?”

Ela finalizou o texto alegando que agora entende as pessoas que passam por esse momento delicado em silêncio e agradecendo às mensagens de apoio que recebe desde o anúncio da perda.

Estadão Conteúdo