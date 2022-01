Taís Araújo conta que não queria festa de 15 anos

A atriz Taís Araújo, 43, relembrou em seu Instagram momentos da sua festa de debutante. Nesta quinta-feira (13), ela publicou fotos da comemoração e revelou que não queria ter feito a festa, muito menos ter tirado fotos profissionais durante a celebração.

“Clube das debutantes que não queriam tirar fotos: um membro! Nessa época eu já trabalhava como modelo e não queria nem festa, quanto mais tirar fotos, mas minha mãe me obrigou a fazer festa com fotógrafo”, escreveu na legenda.



“Hoje me arrependo de não ter tirado fotos melhores desse momento. Ai ai, mãe não é tudo igual, mas elas sempre sabem muito né? P.S: sim! Essa é a Isabel Fillardis e a gente se conhece sim todo esse tempo”, completou ela.



Nos comentários da publicação, fãs e internautas elogiaram a atriz e brincaram com a revelação. “Sempre linda”, disse Maisa Silva. “Um dia eu mostro as minhas”, completou Astrid Fontenelle. “Linda demais! Uma beleza dentro e fora dessa pessoa que nos deixa apaixonados”, escreveu Ivete Sangalo.



Recentemente, a atriz foi confirmada para continuar como júri da 2ª temporada do reality The Masked Singer Brasil (Globo). O programa estreia dia 23 de janeiro e chega com novas fantasias para que os jurados tentem adivinhar. A atração, sob o comando de Ivete Sangalo, inicia sua segunda temporada nas tardes de domingo.



Dentre as novas roupas há a motoqueira, o bebê, o boto, o pavão, o caranguejo, o camaleão, o dragão, o robô e a rosa. Para Ivete Sangalo, as fantasias da segunda temporada continuam a representar o Brasil e a cultura brasileira.



“As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias”, opina.