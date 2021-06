Tadeu Schmidt aparece bronzeado e vira meme

O apresentador do Fantástico entrou para o hall das celebridades que viraram piada na internet

O apresentador do Fantástico entrou para o hall das celebridades que viraram piada na internet. Em tempos de rede social é um perigo fazer algo de estranho e querer que isso não viralize.

Tadeu apareceu com o rosto bem mais bronzeado do que o natural e causou estranheza. Foi comparado ao personagem Ross do seriado de televisão Friends, quando ele fez uma sessão de bronzeamento que também não deu certo.

Não se sabe ao certo o que aconteceu para isso acontecer, mas que a internet adorou e foi notícia em todo lugar.

O Bronzeamento artificial do Tadeu Schmidt tá sútil, né? Quase não deu pra perceber. Bem natural. #Fantástico pic.twitter.com/sIekBDx395 — Vacinado ???? (@oxesergio) June 7, 2021

Caraio bronzeadão o Tadeu Schmidt — flavia (@flavia_lucena) June 7, 2021

o rosto do tadeu schmidt coitado — delirio comunista (@talkingui) June 7, 2021

Que bronze ou maquiagem e essa? ???? #Fantástico pic.twitter.com/Mlmsw7JkV9 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 7, 2021