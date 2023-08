Stalker é preso em frente a casa de Drew Barrymore após assustar atriz em evento em NY

Barrymore precisou ser escoltada às pressas em um evento em Nova York após Chad tentar se aproximar dela

O stalker que assustou Drew Barrymore em um evento em Nova York, no início desta semana, foi preso nesta quarta-feira, 23. Chad Michael estava em frente a casa da atriz, em Long Island, quando precisou ser detido.

Segundo o site New York Post, o homem teria procurado a artista de porta em porta, no bairro de Southampton. Porém, de acordo com a publicação, Drew não estava na casa no momento.

Barrymore precisou ser escoltada às pressas em um evento em Nova York após Chad tentar se aproximar dela. O momento foi registrado por membros da plateia e viralizou no Tiktok nesta terça-feira, 22.

Drew conversava com Reneé Rapp sobre a estreia do álbum da cantora, chamado Snow Angel, quando foi surpreendida pela intervenção de um homem. Assustada, a atriz grita: “Meu Deus, sim? Oi”.

Ele se aproximou do palco e disse: “Você sabe quem eu sou. Preciso ver você em algum momento enquanto estiver em Nova York” Imediatamente, Reneé se colocou na frente de Drew e a tirou do palco.

Estadão Conteúdo