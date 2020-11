Solteiros há um mês, Gusttavo Lima e Andressa Suita focam na carreira

Após um mês de divórcio, o cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita focam nas carreiras e mantém vida pessoal em sigilo. Depois de quase 5 anos de casamento o casal resolve na justiça questões burocráticas do término.

Morando em endereços diferentes: Andressa ficou na mansão e o Embaixador se mudou para um apartamento de luxo, em Goiânia, os dois filhos do casal ficaram com a mãe, mas Gusttavo já visitou as crianças.