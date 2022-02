Sofía Vergara recorda câncer na garganta e incentiva prevenção

Conhecida por seu trabalho na cultuada série “Modern Family” (2009-2020), a atriz Sofía Vergara usou suas redes sociais nesta sexta (4) para deixar uma importante mensagem para os internautas que a acompanham.

A colombiana de 49 anos publicou, em seu perfil pessoal no Instagram, uma foto de quando havia acabado de se recuperar de um câncer na tireoide. Ela se tratou da doença em 2001 e, felizmente, saiu vitoriosa dessa batalha.



“Aos 28 anos, ‘câncer’ não era uma palavra que eu esperava ouvir. Era apenas um check-up de rotina. Mas os médicos encontraram um nó na minha garganta, e essa palavra passou a fazer parte da minha história”, recordou Sofía.



“Passei incontáveis horas em tratamentos de radiação e, eventualmente, em cirurgias. Hoje, posso me chamar de sobrevivente do câncer”, festejou a atriz, na legenda de uma foto em que exibe a cicatriz resultante da cirurgia de retirada do tumor.



“Esta foi minha primeira aula de interpretação após o diagnóstico e tratamento. Olhar para a cicatriz na minha garganta me lembra como me senti abençoada naquele dia –e todos os dias desde então”, comemorou.



Sofia finalizou o post deixando um alerta para seus fãs estarem sempre atentos a qualquer sinal de que a saúde não anda bem. “Me sinto sortuda e grata por poder compartilhar minha história e dizer: a prevenção é muito importante! Agende seu check-up anual para este ano, se ainda não tiver feito.”