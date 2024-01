Sofia Vergara diz que terminou casamento por não querer ser ‘mãe velha’

Em julho, ela e Joe Manganiello, 47, anunciaram que estavam se separando após sete anos de casamento

A atriz Sofia Vergara, 51, revelou detalhes sobre sua recente separação. Em julho, ela e Joe Manganiello, 47, anunciaram que estavam se separando após sete anos de casamento. A decisão de divórcio foi amigável, mas agora ela revela o motivo para esse rompimento.

“Meu casamento acabou porque meu marido era mais jovem. Ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe velha. Acho que não é justo com o bebê”, disse ao El País.

A atriz da série da Netflix “Griselda” teve um filho aos 19 anos, que atualmente está com 32 anos. “Estou pronta para ser avó, não mãe. Estou quase na menopausa. É o jeito natural das coisas. Quando meu filho se tornar pai, vou ficar com o bebê por um tempo e depois devolverei e seguirei com a minha vida”, completou.

A notícia da separação surgiu num momento em que a atriz estava na Itália comemorando seu 51º aniversário entre amigos. A ausência de Manganiello no evento gerou especulações, principalmente após uma publicação enigmática em sua conta no Instagram, em que ele escreveu apenas “Parabéns, Sofia”.

Sofia e Joe oficializaram a união em novembro de 2015 em uma cerimônia realizada em Palm Beach, na presença de mais de 400 convidados.

A fala vem no momento em que Sofia e a Netflix estão sendo processadas pela família de Griselda Blanco, narcotraficante colombiana que ficou conhecida como a “madrinha da cocaína” devido à série “Griselda”.

Segundo o portal TMZ, os filhos de Griselda, como representantes do espólio, estão alegando o uso não autorizado da imagem e das histórias da família na série.