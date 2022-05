‘Só nós dois sabemos’, diz ex-marido de Karina Bacchi sobre fim do casamento

Amaury Nunes defende a atriz e pede que as pessoas não julguem nem busquem motivos

O ex-jogador de futebol Amaury Nunes decide quebrar o silêncio sobre o fim do seu casamento com a Karina Bacchi. O pronunciamento do empresário acontece três dias depois que a atriz negou os boatos de que a separação teria acontecido por conta de um suposto fanatismo religioso com leitura por horas da bíblia. “Quem me dera ter tempo para ler a bússola da Vida 10 horas por dia”, declara Nunes.

O empresário defendeu a ex-mulher em uma publicação nesta terça-feira (24) em seu perfil no Instagram. “Resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação mim e a Karina. Muito do que eu vi e li, principalmente ao que foi dito sobre a Karina, afirmo que não é verdade. Nós nos separamos sim, mas o respeito, carinho e admiração continuam”, observa ele.

“Não façam julgamentos, ou busquem motivos e culpados. Só nós dois sabemos realmente tudo que passamos. Neste momento eu peço respeito e a compreensão de todos. Que Deus siga nos dando sabedoria e iluminando nossos caminhos”, finalizou o empresário com várias escolinhas de futebol nos Estados Unidos.

Karina anunciou o fim do seu casamento no dia 19 de maio. Eles estavam juntos desde 2018 e chegaram a enfrentar uma crise no relacionamento no início do ano passado, mas superaram o momento difícil. Recentemente em uma live, a atriz deixou claro que o casamento não estava bem e relatou que estava orando “para descobrir o que estava errado no matrimônio. “A minha oração principal, não era ‘Deus, mude meu esposo’, era ‘me revele o que está errado na nossa relação?”, contou na época.