Simony tem alta hospitalar após internação para tratamento contra câncer

Na rede social, a cantora deu detalhes nesta semana sobre o novo tratamento que está fazendo contra a doença, como uso de medicamentos

São Paulo – SP

Simony, 46, teve alta hospitalar na noite de quinta-feira (4), após se internar para nova fase do tratamento contra câncer no intestino. A cantora gravou um vídeo nos Stories do Instagram para anunciar saída do hospital.

“Passando aqui para avisar vocês que eu já estou indo para casa, graças a Deus. Está tudo certo, estou saindo daqui agora, só aguardando o carro chegar. Já vou para casa”, afirmou a cantora.

Detalhes do tratamento contra câncer: Na rede social, a cantora deu detalhes nesta semana sobre o novo tratamento que está fazendo contra a doença, como uso de medicamentos. “Começando aqui. Esses são os prés que a gente fala. Tem remédio para enjoo, corticoide, que é importantíssimo, e também remédios para várias coisas. Sempre antes da quimioterapia e imunoterapia, a gente faz esses prés, que são necessários”, explicou Simony.

Novo tratamento contra câncer: No fim do mês passado, Simony foi ao seu Instagram para contar aos fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado no ano passado. A cantora contou que se internaria para quatro meses de imunoterapia e radioterapia. No entanto, naquela data, ela havia mencionado a internação a partir do dia 4 de maio.

Grupo para atualizar fãs: “É muito bom estar pertinho de vocês. No hospital a gente não dorme direito, toda hora entra e sai, o sono fica meio errado. Resolvi dar um beijinho em vocês e agradecer pelo carinho. A gente vai mandando notícias”, diz. Ademais, a cantora explica que o primeiro grupo lotou em poucas horas – cada grupo tem capacidade para pouco mais de mil integrantes -, abriu um segundo e já planeja o terceiro.