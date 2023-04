Simony ficará quatro meses internada para nova etapa contra o câncer

A artista revelou um vídeo em que seu médico, Fernando Maluf, falava sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença

São Paulo – SP

A cantora Simony, 46, foi às redes sociais para contar que a partir do próximo dia 2 de maio dará início à nova etapa de seu tratamento contra um câncer de intestino.

“Nessa nova etapa o que espero são orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha”, começou.

Conforme a artista, há fatos que não tem como controlar. “A única coisa que eu posso controlar é como vou passar. E, mais uma vez, resolvi passar por isso da melhor maneira possível, pensando sempre na minha cura e que alguma coisa eu tenho que aprender, mudar e entender com tudo isso”, explicou.

Em publicação nas redes sociais na noite do último dia 26, a artista revelou um vídeo em que seu médico, Fernando Maluf, falava sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença, diagnosticada em agosto do ano passado.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse ele, no início do vídeo, referindo-se aos seis meses anteriores de quimioterapia. “Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de químio mais imunoterapia”.

O oncologista reforçou que Simony “está animada e positiva”. “Ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, completou. Na legenda do vídeo, a cantora falou que será transparente sobre a evolução de seu quadro.