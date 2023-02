Simone Mendes tem religião contestada por pular Carnaval e usar decote

Fãs se dividiram entre críticas e apoio por look escolhido

Foi só a cantora Simone Mendes, 38, publicar uma foto do look escolhido para curtir os últimos momentos do Carnaval que uma enxurrada de críticas começou. Houve quem tenha chamado a cantora de hipócrita por usar decote e outros que contestaram até mesmo a religião evangélica da artista. “Oxente, tu não era crente?”, escreveu um dos perfis.

O figurino de Simone evidenciava o colo e contava com uma pedraria de coloração diferente em algumas partes, como na região íntima. Isso fez com que muita gente reclamasse da roupa.

“A irmã [Simaria] não podia usar roupa assim e agora ela pode?”, postou o perfil de Ameri Denise. “Sinceramente, não dá para entender. Ela diz ser cristã e está no Carnaval. Já nem sei mais nada”, opinou Dionny.

“O estilista acabou com a roupa. Colocou brilho demais onde não devia. Esse mundo está é perdido”, publicou Sonia Producer. “Como uma pessoa que se diz crente vai pular Carnaval? Não entendo seu ponto de vista sobre o evangelho, não está sendo coerente nas falas e atitudes”, escreveu o perfil de Elisa Mathne.

Por outro lado, muita gente saiu em defesa da roupa e da vontade de se divertir da cantora Simone. “Gente, vai cada um cuidar da sua vida porque Deus não pediu para que ninguém julgue ninguém. Ele que é o juiz”, postou o perfil de Viviam Davi.

“Roupa não define caráter nem religião, o que conta são suas ações para com o próximo”, opinou Nat. Até a publicação deste texto, Simone não havia se pronunciado.