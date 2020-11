Simone e Simaria lançam projeto ‘Debaixo do Meu Telhado’; confira

PUBLICIDADE

Simone e Simaria lançam nesta sexta-feira, 27, o projeto ‘Debaixo do Meu Telhado’. O trabalho foi gravado na casa de Simone, que está grávida pela segunda vez e planeja licença-maternidade.

“Pretendo tirar 30 dias para ficar bem colada, mas depois voltar com uma agenda mais tranquila”, ressaltou Simone, que está a espera do segundo filho com Kaká Diniz.

O nome da menina será Zaya e a cantora já adiantou que a levará para trabalhar desde pequena. “Assim como fiz com Henry, levei ele para a estrada”, enfatizou.

A dupla ficou com a agente da shows paralisada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas realizou diversas lives durante o período de isolamento social. A agenda de shows em 2021 ainda é uma incógnita. “A gente não quer abarrotar a agenda, vai organizar tudo com muita sabedoria”, afirmou Simone.

“O projeto ‘Bar das Coleguinhas’ é muito claro para nós. A gente tem que fazer um estudo de cada lugar…é muita coisa. Queremos levar o bar para a estrada e como fazer isso no meio de uma pandemia?”, pondera Simaria.

O novo trabalho ‘Debaixo do Meu Telhado’ já está disponível nas plataformas digitais.