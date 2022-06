Simaria, da dupla com Simone, reúne famosos em festa de 40 anos

A comemoração reuniu diversas celebridades como Dani Calabresa, Antonia Fontenelle e Narcisa Tamborindeguy

A cantora Simaria, da dupla com Simone, reuniu famosos para comemorar antecipadamente o aniversário em uma luxuosa casa de festas no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (13). Ela completa 40 anos na próxima quinta-feira (16).

A decoração da festa segue o tema “preto e branco” com decoração no estilo minimalista, palco para apresentações e telões com fotos da cantora. A lista de convidados estava recheada de celebridades que vão desde a atriz Cleo ao jogador Kaká com a esposa Carol Dias.

Por volta das 23h, já estavam na festa a irmã da cantora Simone, o cantor Chitãozinho e a esposa Márcia, a comediante Dani Calabresa, Antonia Fontenelle, Narcisa Tamborindeguy, entre outros. Todos respeitaram o traje pedido pela aniversariante e usaram roupas pretas ou brancas.