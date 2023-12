Silvio Santos faz rara aparição e recebe carinho de fãs em aniversário de 93 anos

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na manhã desta terça-feira (12), dia em que completa 93 anos de idade

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na manhã desta terça-feira (12), dia em que completa 93 anos de idade. O dono do SBT recebeu alguns fãs na porta de sua casa, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.

No vídeo, Silvio Santos recebe a canção ‘parabéns para você’ e está acompanhado de uma das filhas, a mais velha, Cinthia Abravanel. Silvio abre um sorriso e dá um tchauzinho para os fãs.

Silvio não aparece em um programa de TV desde setembro de 2022, quando gravou as suas últimas participações em sua atração dominical, que está no ar desde os anos 1960.

Hoje, o Programa Silvio Santos é comandado por Patrícia Abravanel. Em entrevista à Folha de S.Paulo em agosto, Patrícia diz que ainda tem esperança de Silvio fazer uma última participação no SBT.

“Acho que ele nunca vai se aposentar, ele pode não estar indo apresentar, mas segue muito participativo”, afirma.

“Para mim, ele sempre diz que vai apresentar o programa da semana que vem! Espero que ela vá, porque está todo mundo com saudades, inclusive eu (risos).”