Silvia Poppovic conta que ela e novo namorado se conhecem há 45 anos

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

Silvia Poppovic, 69, anos, que está namorando Álvaro Luís Fleury Malheiros, resolveu contar sua história de amor com o advogado.

De acordo com a apresentadora, ela conhece Álvaro há mais de 45 anos, mas que naquela época e não deu “match”.

Eles se reaproximaram após o episódio do assalto que sofreu, quando o advogado se preocupou e foi atrás dela. “Estou namorando, e conto isso para vocês com o coração muito aquecido porque depois de tudo que passei, não imaginava que pudesse me abrir pra essa emoção de novo, com essa intensidade e esperança de uma vida com alguém como companheiro para dividir o meu cotidiano, as viagens, meus sonhos, e isso está acontecendo”.

O novo amor de Silvia mandou mensagem para ela. “Nós temos uma história bem bonita, a gente se conheceu há mais de 45 anos, tentaram nos apresentar naquela época, mas não deu match. Quase 50 anos depois, quando fui assaltada, ele me mandou uma mensagem de solidariedade e nós começamos a conversar, nossa história tem mais de um mês e meio”.

Silvia Poppovic foi casada com o médico Marcello Bronstein, que morreu no dia 25 de novembro de 2022, aos 78 anos.

Ele foi diagnosticado com leucemia em setembro de 2021 e, em julho do mesmo ano, recebeu um transplante de medula óssea da filha do casal, Ana, hoje com 24 anos.