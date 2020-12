Shawn Mendes diz que ‘Wonder’ o ensinou a liberdade e como se render à magia da arte

PUBLICIDADE

Shawn Mendes, 22, lançou nesta sexta-feira (4) “Wonder”, seu quarto álbum de estúdio. Com 14 faixas inéditas, sendo elas as já conhecidas “Monster, com Justin Bieber, e “Wonder”, música que dá título ao CD, a novidade já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Músicas do coração e sons de outro tempo e mundo”, escreveu Mendes em seu Twitter. “Eu, sinceramente, espero que vocês amem esse álbum ao menos a metade do que eu amo. ‘Wonder’ me ensinou a liberdade e como me render à magia da arte”, completou.

Além das canções já lançadas, “Wonder” conta com outras faixas musicais como “Intro”, “Higher”, “24 hours”, “Teach Me How to Love”, “Call My Friends”, “Dream”, “Song for No One”, “305”, “Always Been You”, “Piece of You”, “Look Up At the Stars” e “Can’t Imagine”.

O trabalho já é o quarto da carreira de Shawn Mendes. O cantor canadense ficou conhecido em 2013 após cantar versões cover de músicas no aplicativo de vídeos Vine. No ano seguinte Mendes assinou com a gravadora Island Records e recebeu diversos prêmios.

Em 2015 o cantor lançou seu primeiro álbum de estúdio chamado “Handwritten” e no ano seguinte “Illuminate”. A popularidade de Mendes cresceu conforme os anos e em 2018 ele produziu um álbum que levou seu nome como título.

As informações são da FolhaPress