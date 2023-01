Sharon Stone diz que astros do cinema são machistas, mas exime dois famosos

Ela trabalhou com alguns dos maiores astros, que falavam em cima da sua cena sobre o que eles achavam que ela deveria fazer

Sharon Stone, 64, deu detalhes da misoginia que já enfrentou nos bastidores de Hollywood, vinda de “grandes astros” do cinema.

A atriz, no entanto, citou Robert De Niro e Joe Pesci como exceções.

ATORES FALAVAM DURANTE AS CENAS DE SHARON

“Eu trabalhei com alguns dos maiores astros, que literalmente falavam em cima da minha cena, dizendo o que eles achavam que eu deveria fazer. Eles são tão misóginos — mas Robert De Niro e Joe Pesci, não. Eles não são assim”, disse.

SHARON DIZ QUE NÃO ERA OUVIDA

“Eles não me ouviam e não permitiam que eu afetasse a atuação deles com a minha performance. Isso não é atuar bem. Quer dizer, eu sei que você é ótimo e que todo mundo pensa que você é maravilhoso. Mas ouvir, estar presente nesses pequenos momentos, é a verdadeira experiência humana”, completou.

A ATRIZ TAMBÉM RECLAMOU DOS PAPÉIS OFERECIDOS A ELA

“Eu sou chamada para tirar minhas roupas e interpretar esses personagens loucos e sociopatas porque interpretei esse papel em vários filmes do passado. Eu não sou chamada para interpretar personagens sérios, sensíveis. […] Eu sou pintora, sou compositora, mas nunca vou me livrar de ‘Instinto Selvagem’. Eu vim ao mundo parecendo uma Barbie, então é difícil para as pessoas me dar a oportunidade de ser outra coisa”, lamentou.