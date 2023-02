‘Será para sempre exemplo de talento e coragem’, diz Janja sobre Gloria Maria

Gloria morreu na manhã desta quinta, aos 73 anos, a jornalista Glória Maria, vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela TV Globo

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, lamentou publicamente a morte da jornalista Gloria Maria, ocorrida nesta quinta-feira (2).

“Gloria Maria quebrou paradigmas e abriu caminhos para todas as mulheres no jornalismo. Será para sempre exemplo de talento e coragem”, escreveu a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes.

Janja durante encontro do presidente Lula com governadores, no Palácio do Planalto, em Brasília – Ueslei Marcelino – 9.jan.2023/Reuters

Gloria morreu na manhã desta quinta, aos 73 anos, a jornalista Glória Maria, vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela TV Globo em nota enviada à imprensa.

Segundo a emissora, o tratamento que Glória fazia para combater as metástases que existiam em seu cérebro deixaram de fazer efeito nos últimos dias.

Após superar um tumor no cérebro em 2019, Glória Maria voltou a enfrentar o câncer no final do ano passado. Em dezembro, a Globo informou que ela estava afastada da TV para tratar da saúde, mas alegou que isso fazia parte do tratamento contra o tumor cerebral.

A idade a ela atribuída era de 73 anos, mas Glória nunca confirmou. Em entrevista a Mano Brown no podcast Mano a Mano, disse que gostava de driblar a curiosidade das pessoas. “Não tem dados para provar e eu invento. Lá atrás ninguém vai conseguir bater lé com cré porque eu confundi tanto que ninguém vai conseguir fazer a conta. E não é para esconder. É questão de cultura familiar.”

Em entrevista à coluna em 2018, revelou que o racismo a levou a ser uma das últimas repórteres de sua geração a encarar a TV. “Fui a última a entrar no ar, por minha causa. Tive que fazer trabalho com psicólogo e de voz porque eu tinha medo da reação das pessoas”, afirmou, na ocasião. “Só tem branco na televisão, aí vai aparecer eu?”

Olhando em retrospecto, no entanto, a jornalista dizia ver o racismo mais fortalecido nos dias atuais. “Antes, era você com a sua voz e seu sentimento racista. Hoje, você tem como ampliar essa voz. Tem internet, rede social, informação que vem do outro lado do mundo.”