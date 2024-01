Selena Gomez reflete sobre aparência e diz que não é perfeita, mas tem orgulho do corpo

A cantora e atriz Selena Gomez, 31, usou as redes sociais para fazer uma reflexão a respeito da própria aparência

A cantora e atriz Selena Gomez, 31, usou as redes sociais para fazer uma reflexão a respeito da própria aparência. Primeiro, publicou uma imagem na qual aparecia de biquíni e bem mais magra. “Hoje compreendi que nunca mais vou ser assim”, escreveu.

Na sequência, postou uma foto em que também aparece com roupa de praia, mas com mais curvas. “Não sou perfeita, mas tenho orgulho de quem sou. Às vezes me esqueço que está tudo bem ser quem eu sou”, escreveu na legenda.

Em 2022, a cantora já havia rebatido críticas ao seu peso e dito que não aguentava mais ler e ouvir comentários maldosos a respeito de sua aparência. Em desabafo no TikTok, ela rebateu quem dizia que ela não estava no padrão e mandou um recado claro.

“Então, estou tentando ficar magra, mas fui ao Jack in the Box [restaurante] e comprei quatro tacos, três rolinhos de ovo, anéis de cebola e um sanduíche de frango picante”, começou ela.

“Honestamente, eu não ligo para o meu peso, porque as pessoas vão falar de qualquer jeito. ‘Você está muito magra, muito gorda, não cabe, mimimi’. Eu sou perfeita do jeito que sou”, finalizou a cantora na época.

Selena, no fim do ano passado, também teve de rebater críticas após assumir, por meio das redes sociais, um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.

Em seu Instagram, a artista publicou uma selfie em que aparecia parte do rosto do compositor e chamou atenção ao fazer comentários em publicações de contas de fãs que postaram fotos do casal.

“Ele é tudo no meu coração” e “sim, ele ainda é melhor que todos os caras com quem eu estive”, comentou. A cantora chegou a publicar um stories com um anel no dedo anelar esquerdo com a letra “B”.

A uma fã brasileira, Selena respondeu: “Eu não entendo. Se você realmente se importasse comigo. Esta sou eu mais feliz. Eu nunca vou deixar suas palavras guiarem minha vida, nunca. Cansei. Se vocês não conseguem me aceitar em meu estado de maior felicidade, então não estejam na minha vida, de maneira alguma”.