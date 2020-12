Sasha Meneghel comemora um ano de namoro com João Figueiredo

PUBLICIDADE

– Sasha Meneghel, 22, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (21) para comemorar o primeiro ano de namoro com o cantor gospel, João Figueiredo, 20. Os dois estão juntos desde dezembro de 2019, mas assumiram publicamente a relação em abril deste ano.

“365 dias de nós. Te amando de um jeitinho diferente, e descobrindo todo dia que e possível te amar ‘mais que ontem’. Como e bom ser apaixonada por você, e a cada sorriso me apaixonar um pouquinho mais”, escreveu a filha da apresentadora Xuxa Meneghel.

Figueiredo também homenageou a namorada em sua conta no Instagram. O cantor compartilho um vídeo dos bastidores do seu trabalho “De 1 até 3”, em que Sasha aparece nas filmagens.

“Diz muito sobre como é partilhar da vida com você há 365 dias hoje. Te amo muito Sa, só Deus sabe como eu sou grato a Ele por ter você na minha vida. Você é muito mais do que tudo que eu já pedi pra Ele”, escreveu o cantor.

Os dois se conheceram em 2019 por amigos em comum, segundo o Figueiredo afirmou em entrevista ao F5 em maio deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tudo começou com uma amizade que ao longo do tempo se intensificou”, contou. “Não é difícil se apaixonar por ela. Muito diferente do que alguns pensam, a Sasha é a menina mais humilde, simpática e extrovertida que conheci. Sem dúvida sua simplicidade foi o que mais me chamou atenção e me encanta até hoje.”

As informações são da FolhaPress