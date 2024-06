Sasha expõe crises de ansiedade na infância sob os holofotes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Sasha Menghel nasceu cercada pelas câmeras e estampando capas de revista. Toda essa exposição fez com que a filha de Xuxa desenvolvesse problemas de saúde mental. A estilista desabafou sobre crises de ansiedade e outros distúrbios em entrevista.

“Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar”, disse Sasha à revista Glamour.

A fundadora da Mondepars contou que as críticas afetaram sua visão sobre si mesma. “Não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse.”

Ela ainda confessou que teve problemas de autoimagem: “Vivi numa fase que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia”. “A internet segue muito cruel”, completou.