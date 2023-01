Saiba quem é o novo namorado de Ana Maria Braga

Depois de 10 dias na África do Sul, apresentadora posta foto de Fábio Arruda e assume romance

Ana Maria Braga, 73, está viajando com a família pela África do Sul há 10 dias. A apresentadora até vinha compartilhando alguns momentos da viagem ao lado dos parentes, mas só neste domingo (22), ela postou uma foto em que aparece com o namorado Fábio Arruda. A titular do programa Mais Você, finalmente, assumiu o relacionamento depois de 10 meses de romance em sigilo.

Mas quem é Fábio Arruda? Ele é jornalista e tem 52 anos. Trabalhava como editor de imagens no setor esportivo da Globo até o início de 2022, mas agora está na equipe de Ana Maria. O F5 apurou que, apesar de alguns amigos em comum, eles só se conheceram nos corredores da emissora, em São Paulo, no início do ano passado e a conexão começou por conta do futebol. Os dois são palmeirenses.

No dia 17 de março de 2022, os dois foram flagrados assistindo a uma partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. Em julho, Fábio participou do arraiá do Mais Você e o namoro foi praticamente assumido na frente de toda a equipe e de alguns amigos da apresentadora.

Ana Maria Braga evitava comentar e expor a relação depois da separação conturbada com o francês Johnny Lucet. Os dois se casaram em fevereiro de 2020 e se separaram um junho do ano seguinte. Em entrevista ao jornal Extra, Lucet revelou que o fim da união foi uma surpresa, já que só soube do término pela mídia. “Estava na França visitando a família e aí soube da separação”, disse na época.