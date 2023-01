Sabrina Sato lembra de inscrição para o BBB 3

Nas redes sociais, a apresentadora publicou um vídeo de uma entrevista ao podcast PodDelas em que conta como foi o seu vídeo para o reality

Aproveitando a estreia do BBB 23, Sabrina Sato relembrou como foi a sua inscrição na época em que participou do BBB 3. Nas redes sociais, a apresentadora publicou um vídeo de uma entrevista ao podcast PodDelas em que conta como foi o seu vídeo para o reality.

SABRINA SATO: “Eu fiz três vídeos diferentes e mandei os três. Na minha época gente, faz 20 anos, vai fazer 20 anos em janeiro que eu mandei. Aí eu fui para Penápolis, gravei o vídeo lá no meu sítio, gravando com as vacas, andando lá em Penápolis, o meu pai me entrevistando. O meu pai falava assim: Por que você quer participar do Big Brother?’ Aí eu: ‘Ah, porque eu não tenho nada a perder’. Os piores iam para a TV. Não sei se vocês lembram dessa época.

TATA: Ia, ia..

SABRINA SATO: Eles ficavam passando e era uma vergonha. Passava o dia inteiro na programação. Aí a produtora me ligou e eu pensei assim: Aí meu Deus, ela vai falar que o meu vídeo é o pior e vai passar ele como o pior vídeo. Aí ela falou: Vi seu vídeo e adorei, maravilhoso, não sei o que. Você não pode vir em uma entrevista que vai ter no Rio de Janeiro tal dia? Falei: ‘Claro, vou’. E no exame médico que tinha que fazer, que estava marcado no Einstein, tinha que levar o exame de fezes. E eu esqueci o exame de fezes.

BRUNA UNZUETA: “Você teve que fazer lá?”

SABRINA SATO: Eu fui de busão, não tinha dinheiro pra pegar táxi. Eu quase não fui pro Big Brother por causa disso. Eu disse pra ela: ‘Gente, eu tenho horário no exame.’ Aí eu tive que pegar o táxi, pedir pro táxi esperar, pedir pra minha irmã arrumar o dinheiro, pra descer pra mim, o potinho com o cocô.

BRUNA UNZUETA: “E o cocô na geladeira?”

SABRINA SATO: “Mas aí eu acho que já tava dentro, né? Quando já pedem o exame de cocô.. Quando a pessoa já pede o exame de fezes, você fala: ‘Já tô dentro.’ Só sei que eles foram me buscar lá em Penápolis e aí falaram assim: ‘A gente veio ver se você vai fazer uns vídeos seus, fazer umas gravações suas. Ficam o dia inteiro com a gente. Aí me levaram pra fazer tudo o que eu fazia lá em Penápolis. Aí eles: ‘Agora chama a família inteira, seus amigos, todo mundo que participou dos nossos vídeos para assistir os vídeos desses dias que a gente passou aqui.’ Quando ele colocou o vídeo aparece o Bial falando: ‘Sabrina não tem mais jeito. Você vai para o Big Brother Brasil.’ Aí você tem meia hora pra arrumar a mala. Aí eu comecei a pegar roupa, roupa, jogava tudo na mala, sair correndo e fui.”