Sabrina Sato fala sobre namoro à distância com Nicolas Prattes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Apaixonados, mas separados por uma ponte aérea e duas agendas profissionais lotadas. É assim que tem sido o relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes.

Juntos desde janeiro deste ano, o ator e a apresentadora têm que fazer malabarismo nas agendas para conseguirem ficar juntos.

“Eu ainda não sei como a gente consegue, mas fazemos acontecer. Às vezes passamos 12 horas juntos fisicamente”, disse Sabrina em entrevista à Vogue. “Mas em pouco tempo conseguimos fazer duas viagens juntos, o que é quase um milagre”, contou.

Na entrevista, a apresentadora revelou que o primeiro encontro do casal foi cheio de obstáculos para acontecer. Como Nicolas mora no Rio, e ela em São Paulo, o primeiro ‘date’ já envolveu logo uma viagem.

Após se conhecerem no Instagram e trocarem algumas mensagens, os dois decidiram jantar juntos na casa de Sabrina, em São Paulo. Mas para isso acontecer, foi preciso muita paciência. “O Nicolas que teve a iniciativa de falar que queria encontrar e aí mandei logo a minha agenda para ele ver que não tinha quase data livre”, contou Sabrina.

“Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Estava tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí ele conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial”, relatou.

No dia seguinte, a primeira manhã do casal não foi nada romântica. “Fomos tomar café juntos e começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Eu precisei sair antes dele e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina [mãe e irmã], logo no primeiro date”, revelou Sabrina.

Apesar dos contratempos, Nicolas, 27, e Sabrina, 43, têm conseguido se entender e se conhecer cada vez melhor. “Temos uma admiração grande um pelo outro, gostamos de estar juntos e estamos o tempo todo um incentivando o outro”, falou o ator.