Sabrina Sato e Deborah Secco desfilam fantasiadas nas ruas do Rio de Janeiro para resgatar o espírito da festa

Ícones da Sapucaí e do carnaval carioca, Sabrina Sato e Deborah Secco surpreendem os fãs a convite de cervejaria

Sabrina Sato e Deborah Secco surpreenderam os fãs ao mostrarem toda sua paixão pelo Carnaval ao desfilarem fantasiadas no calçadão de Copacabana e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Presenças garantidas e ícones da Sapucaí, elas aproveitaram o feriado para matar a saudade da festa com fantasia e muito samba no pé.

Sabrina Sato. Foto: Felipe Panfili

Sabrina Sato. Foto: Felipe Panfili

As duas toparam o convite de Brahma para inspirar as pessoas a não deixarem o espírito da festa de lado, vivendo todo esse amor carnavalesco dentro de suas rotinas. Será um spoiler para o que está por vir nos Desfiles das Escolas de Samba, em abril?

Outras celebridades entraram na onda e compartilharam o amor pela festa nas redes sociais. Afinal, em uma segunda-feira de folia, não poderia faltar gente fantasiada.

Deborah Secco. Foto: Felipe Panfili

Deborah Secco. Foto: Felipe Panfili

Pelo segundo ano seguido, a celebração da maior festa popular do país não acontece do jeito que as pessoas gostariam e estão acostumadas. Mas a chama da paixão carnavalesca não pode nunca ser apagada, seja no churrasco com os amigos, na avenida ou na roda de samba no bar.