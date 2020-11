Rose Miriam diz que filhas de Gugu vão se iniciar em culto religioso nos EUA

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Rose Miriam, 57, informou aos seguidores de suas redes sociais que as gêmeas Marina e Sofia Liberato, 16, vão passar a frequentar os cultos da Igreja da Família de Orlando, no estado da Flórida (Estados Unidos), onde moram. A mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019) também faz parte da igreja, que realiza cerimônias em inglês, espanhol e português.

A médica comemorou a visita do pastor Lécio Dornas na casa da família na noite de sábado (28). O religioso estava acompanhado da filha Sarah, que lidera o grupo de jovens da igreja.

“Recebemos hoje em casa o nosso querido pastor Lécio Dornas”, disse. “Jantamos, conversamos muito e depois fizemos uma linda e abençoada oração!”

“Minhas filhas e também Felipe e Gabriel [namorados das garotas] vão iniciar nos cultos dos jovens na nossa Igreja da Família”, afirmou. “Esteve conosco também Sarah que é a filha do pastor que lidera o grupo dos jovens.”

“Estou em oração permanente para que meus filhos venham a fazer parte do corpo de Cristo”, comentou. “Sei que Deus está preparando.”

De acordo com o site oficial, a denominação religiosa acredita em “família” como um termo mais amplo que apenas o de sangue. “Temos o compromisso de ajudar as pessoas a descobrirem uma nova definição do que a família pode significar para elas como seguidoras de Cristo”, afirmam.

Os participantes são “conectados pelo amor e pela verdade do evangelho”. Eles estimulam o “sentimento de pertencer a uma comunidade de pessoas que te amam, te aceitam, te discipulam e aprendem com você”.

As informações são da Folhapress