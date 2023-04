Ron Faber, astro de O Exorcista, morre aos 90 anos

Além do papel principal em O Exorcista, o artista também contribuiu com sons demoníacos adicionais para o filme

São Paulo – SP

Estrela de O Exorcista (1973), Ron Faber morreu aos 90 anos, nesta quarta-feira (26), após uma batalha contra um câncer no pulmão. A notícia foi confirmada por um amigo próximo do ator.

O amigo David Patrick Kelly fez o anúncio da morte em uma postagem no Facebook. “Ron Faber faleceu… o conheci quando eu era lavador de pratos/sub-bartender no Mercer Arts Center”, começou.

Ele estava interpretando And They Put Handcuffs on the Flowers, de Arrabal, sobre prisioneiros políticos na Espanha fascista, pelo qual ganhou um OBIE. Trabalhamos juntos alguns anos depois em uma oficina do desenho animado musical de Rado e Ragni, Tarzan, na cidade de Nova York.

Além do papel principal em O Exorcista, o artista também contribuiu com sons demoníacos adicionais para o filme e participou de Kojak, Law & Order, Hope & Faith e outros projetos.

Ron Faber deixa a esposa, Kathleen Moore Faber, e seus filhos — Hart, Raymond (Sadia), Elise Manuel (Alex) e Anthony.