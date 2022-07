Romana Novais curte pôr do sol paradisíaco em Mykonos, na Grécia

A esposa do DJ Alok compartilhou com seus seguidores alguns registros dos momentos em que eles vivenciaram

Romana Novais, de 31 anos, deixou seus seguidores de queixo caído nesta quarta-feira (27) ao compartilhar imagens do pôr do sol que presenciou em Mykonos, na Grécia, ao lado do marido, o DJ Alok.

Em uma das imagens, a médica aparece sentada à beira da piscina ao entardecer com o sol se pondo ao fundo.

“Sou apaixonada pelo entardecer… Assistimos alguns e em todos eles agradecemos! Como é mágico ter o privilégio de contemplar e sentir a presença de Deus em cada segundo e em cada detalhe pintado no céu…”, escreveu.

Nos comentários, Romana recebeu uma sequência de elogios. “Mulher perfeita”, disse um seguidor. “Que fotos maravilhosas”, disse outra.