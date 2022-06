Roberto Carlos está com Covid-19 e adia show no Rio

O cantor apresentou sintomas gripais leves e ao fazer o exame para detectar a doença, o resultado deu positivo na quinta (16)

Roberto Carlos, 81, está com Covid-19. Um dos germofóbicos mais famosos do Brasil, ele seguiu os protocolos desde o início da pandemia, mas isso não impediu que o cantor contraísse o vírus há uma semana. Segundo a assessoria do artista, ele apresentou sintomas gripais leves e ao fazer o exame para detectar a doença, o resultado deu positivo na quinta-feira (16).

O Rei refez o teste nesta segunda-feira (20) e continua infectado pelo vírus. Por precaução, o cantor transferiu a data do show que faria no Qualistage, no Rio, nesta quarta-feira (22) para o dia 6 de julho. Ainda segundo a assessoria, Roberto Carlos está bem e em isolamento em casa.

O cantor e compositor tinha retornado da Bahia no dia 12 de junho, onde fez uma turnê em um resort localizado na Praia do Forte, quando começou a sentir os primeiros sintomas parecidos como uma gripe leve. Roberto e a equipe que trabalha diretamente com ele são testados diariamente e o diagnóstico causou surpresa em todos. Só o exame do artista deu positivo para a Covid-19.