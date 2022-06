Rita Lee aparece com cabelos curtos em clique de Roberto de Carvalho e emociona a web

Foto foi publicada um ano após diagnóstico de câncer no pulmão, que está em remissão

Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a reclusa Rita Lee foi aparecendo cada vez menos nas redes sociais do marido, Roberto de Carvalho desde então. Em abril deste ano, a boa notícia: a doença estava em remissão. Na noite desta terça-feira (21), o músico matou as saudades dos fãs e admiradores da cantora com uma imagem especial.

Roberto, 69, postou a primeira foto em que Rita, 74, aparece de cabelos curtinhos, sem acessório algum sobre a cabeça, como um chapéu ou peruca. Sob uma luz vermelha, ela está sentada no sofá de casa, e encara a câmera com um olhar confiante.

A publicação foi curtida por mais de 21 000 seguidores, e rendeu comentários de seus companheiros de música e de outros artistas. “Marvelous”, escreveu Marina Lima. Lulu Santos postou um “Miss Brasil3000”, enquanto Simone resumiu: “Amo”.

Emojis de coração, aplausos e suas variantes também foram publicados por Evandro Mesquita, Tim Bernardes, Barão Vermelho, Patrícia Pillar, Angela Ro Ro, Astrid Fontenelle, Otto, Pedro Baby, Sergio Marone e Jota Quest – e ainda contando.