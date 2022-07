Repórteres da Globo que viralizaram após declaração de amor se casam no Rio

Pedro Figueiredo e Erick Rianelli ficaram noivos em Buenos Aires, na Argentina, e são casados no civil desde 2018

Repórteres da Globo que viralizaram após uma declaração pública de amor e que já sofreram com a homofobia de quem não aceitava a união deles, Pedro Figueiredo e Erick Rianelli se casaram em cerimônia animada e cheia de convidados no Rio.

Ambos haviam ficado noivos em Buenos Aires, na Argentina, e são casados no civil desde 2018, mas ainda faltava a festa. Os dois noivos seguravam buquês de flores coloridas. Já a vestimenta escolhida foi o terno com tons diferentes de azul.

A união de ambos veio à tona quando Pedro recebeu uma declaração de amor de Erick Rianelli, no Dia dos Namorados de 2020, ao vivo na TV, e a mensagem viralizou um ano depois.

Porém, Pedro teve de rebater comentários preconceituosos em sua rede social. Alguns empresários de Brasília fizeram falas homofóbicas, em um grupo no WhatsApp, sobre a declaração feita no ano passado. “Falo o que penso e o que eu acho. Se ficou incomodado, me desculpe, garoto. Só acho que não precisa e não é necessário passar em TV aberta, em jornal esse tipo de coisa”, disse o empresário Alexandre Geleia na ocasião.

“Quem nunca sonhou em receber uma declaração de amor na TV? Eu tive essa sorte. Foi no ano passado, no Dia dos Namorados”, começou Figueiredo. “Os repórteres e as repórteres que estavam ao vivo no Bom Dia Rio se declararam para seus amores. Naquele dia, o Erick Rianelli era o único LGBT do grupo”, continuou, “e a mensagem viralizou. Foi espontâneo, foi sincero, mas também foi um canhão de afeto.”