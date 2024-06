Regiane Alves reage a ataque de ator nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Regiane Alves provocou risadas nos internautas nesta quarta-feita (26), ao reagir a uma situação semelhante à que já viveu. A atriz comentou no X (ex-Twitter) sobre os ataques que Fabiel Frankel, vilão de “House of Dragon” (HBO), vem recebendo nas redes sociais por conta de seu personagem.

Fabien interpreta Criston Cole, personagem que vem causando revolta nos espectadores da série. O ator precisou bloquear os comentários de sua conta no Instagram, já que começou a receber comentários de ódio.

No X, Regiane republicou uma notícia sobre Fabien e escreveu: “Me identifico com o colega”. Nos comentários, internautas se divertiram com o comentário, já que a atriz já contou que costumava sofrer ataques nas ruas quando interpretava a personagem Dóris, em “Mulheres Apaixonadas”.

Na novela da Globo, exibida pela primeira vez em 2003, Dóris maltratava e humilhava seus avós. Acontece que o ódio pela personagem extrapolou a ficção e Regiane chegou a ser hostilizada em público.

“Minha mãe passa mal de ódio com uma personagem sua”, escreveu um internauta. “No dia do idoso, eu me lembrei de você”, comentou mais um.