Regé-Jean Page, de ‘Bridgerton’, é eleito o homem mais bonito do mundo, segundo pesquisa

Regé Jean-Pagé agora pode dizer com segurança ser mais do que um rostinho bonito: ele pode afirmar ter um rosto perfeito e ser o homem mais lindo do mundo. É o que diz um médico cirurgião britânico, que determinou que uns dos protagonistas da primeira temporada de “Bridgerton” (Netflix) que o rosto do é 93,65% perfeito de acordo com a Proporção Áurea.

Outros rostos famosos que vêm logo depois de Regé são de Chris Hemsworth (que está dando uma pausa na carreira), Michael B. Jordan (que já foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People) e do cantor Harry Styles. “Essas novas técnicas de mapeamento computadorizado nos permitem resolver alguns dos mistérios do que torna alguém fisicamente bonito”, afirma Julian De Silva, em entrevista ao jornal Metro.

O profissional esclarece que os pontos que fazem com que o ator seja considerado o mais bonito da lista são o espaço entre os olhos e o formato dos lábios. E o que diminuiu a pontuação foi o tamanho do nariz do astro.

“Regé venceu por causa de seu rosto classicamente bonito e lindos olhos castanhos, espaçamento entre os olhos os lábios perfeitamente formados. A única nota que ele conseguiu que foi um pouco mais baixa foi para a largura e o comprimento do nariz”, diz.