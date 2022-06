Rebel Wilson assume bissexulidade e namoro com empresária

Casal foi apresentado por um amigo em comum

A atriz Rebel Wilson, 42, assumiu a bissexualidade e revelou que está namorando ao podcast “U Up” de Jordana Abraham e Jared Freid, na quarta-feira (8). Ela e a namorada, a empresária Ramona Agruma, foram apresentadas por um amigo em comum que achou que elas “se dariam bem”

“Pensei que estava procurando um príncipe da Disney… mas talvez o que eu realmente precisasse durante todo este tempo era de uma princesa da Disney”, escreveu a atriz na legenda de uma foto com a namorada publicada nesta quinta-feira (9) no seu perfil do Instagram.

Wilson afirmou que conhecer alguém por meio de um amigo às vezes pode ser melhor do que passar por um aplicativo porque há um processo de verificação. Ela admitiu que saiu e entrou várias vezes de aplicativos.

“Acho que isso torna as coisas mais rápidas, conhecendo alguém de uma fonte confiável”, disse Wilson. “Posso confiar que eles são quem dizem que são, o que é algo que você realmente não conhece nos aplicativos.”

Antes de apresentar a namorada, havia rumores de que a atriz estaria namorando o tenista australiano Matt Reid. A dupla provocou rumores de relacionamento depois de serem vistos almoçando juntos em dezembro de 2021.

Em fevereiro do ano passado, Wilson terminou o namoro com o bilionário Jacob Busch por mensagem de texto, segundo a Us Weekly.