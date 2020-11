Raul Gil está internado no Hospital Albert Einstein

PUBLICIDADE

O apresentador Raul Gil, 82 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, no último sábado (14). Segundo informações, o comunicador apresentava os sintoma de dores abdominais, no dia anterior à internação.

De acordo com a equipe do médico Sérgio Felizola, o quadro clínico de Raul Gil era de diverticulite, porém a situação já está estável. A previsão é que ele receba alta nesta quarta-feira (18).