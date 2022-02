Rapper Nelly se desculpa por vídeo de sexo oral em suas redes sociais

O rapper e ator norte-americano Cornell Haynes jr, mais conhecido pelo nome Nelly, 47, compartilhou um comunicado público para se desculpar por publicar um vídeo de sexo oral em seus Stories do Instagram. O músico pediu desculpas à mulher que aparece com ele no vídeo, e disse que hackers colocaram o registro em seu perfil.

A nota de desculpas foi compartilhada pelo site TMZ. “Peço desculpas sinceras à jovem e à família dela, é uma atenção não requisitada por eles. Trata-se de um vídeo antigo e privado que não era para ter vindo à público”, disse ele no comunicado.



O site ainda afirma que os assessores do rapper explicaram que se suspeita que o vazamento do vídeo tenha sido feito por hackers, e que temem que outros vídeos íntimos do cantor e até mesmo documentos também possam vir a público.



Apesar de o vídeo íntimo ter sido retirado da conta do artista pouco tempo após sua publicação, prints e gravações do registro foram feitos e compartilhados nas redes sociais. Uma das músicas de maior sucesso do rapper é “Dilemma” (2002), feita em parceria com a cantora Kelly Rowland.



O artista possui oito álbuns em sua carreira, e o mais recente, intitulado “Heartland” foi lançado em 2021. No entanto, seu álbum de maior sucesso segue sendo o primeiro, chamado “Country Grammar” (2000), que teve mais de 8 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos.



Além disso, ele também possui uma carreira como ator. Ele chegou a participar de filmes como “Golpe Baixo” (2005), “Zapped” (2014) e “Lute por sua Vida” (2014). Atualmente, ele faz parte do programa “Real Husbands of Hollywood: More Kevin, more problems”.