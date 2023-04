Rapper mexicano distribui maconha dentro de igreja em clipe e gera polêmica

O artista está no altar e distribui os cigarros de maconha, como se fossem hóstias que representam o corpo de Jesus Cristo na missa

São Paulo – SP

O rapper mexicano Alemán gerou polêmica nas redes sociais após gravar um vídeo no Santuário de Guadalupano, na cidade do México, em que aparece distribuindo cigarros de maconha.

Vestindo uma batina roxa, o artista está no altar e distribui os cigarros de maconha, como se fossem hóstias que representam o corpo de Jesus Cristo na missa católica, para os homens e mulheres que passavam à sua frente.

Segundo o jornal El País, o padre Luis Armando González Torres do Santuário de Guadalupano, autorizou Alemán a gravar o vídeo de seu próximo single.

Mas as imagens compartilhadas nas redes sociais geraram muitas críticas, com a indignação dos católicos.

Perante as críticas dos paroquianos, o padre responsável pelo recinto veio a público para esclarecer a situação.

Ele explicou que autorizou a gravação nas instalações do santuário e que apenas o momento em que o rapper está em cima do santuário foi compartilhado na internet, tirando a situação do contexto.

O padre também enfatizou que autorizou a gravar o clipe, mas destacou que o rapper e sua equipe não poderiam subir ao altar. Todavia, o artista não teria cumprido o acordo. E explicou também que não emprestou a batina e que a vestimenta foi providenciada pela equipe do artista.

“As portas estão abertas, como diz o Papa Francisco, e não somos ninguém para julgar a vida de ninguém”, disse o padre.

Por fim, o pároco Luis Armando pediu desculpas aos católicos que se sentiram ofendidos com a presença de Alemán no altar.

Alemán também se manifestou sobre o ocorrido em suas redes sociais.

“Este vídeo é um pedido de desculpas a todas aquelas pessoas que vieram se sentir ofendidas , (…) . É uma música super positiva que sei que vocês vão gostar, principalmente para toda a comunidade do Santuário Guadalupano com muito respeito e amor”, disse o rapper.