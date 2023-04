Rainha do Dancehall diz que ‘morreu’ e ‘voltou à vida’ após três cirurgias

Com mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram, a cantora lançou a música “God a Bless Me” para agradecer por sua vida

Spice, conhecida como a Rainha do Dancehall afirmou que após ter sido internada em estado grave quase morreu e voltado à vida graças aos esforços de uma equipe com 14 médicos, conforme informou ao TMZ Hip-Hop.

Em entrevista ao site, a cantora jamaicana contou que uma hérnia rompida ocasionou em um quadro de sepse, uma infecção que atinge um ou mais órgãos do corpo, fazendo com que ela perdesse mais de 13 quilos. Ela precisou passar por três cirurgias de peito aberto.

Spice disse que seu quadro era tão grave que ela chegou a preparar um testamento. Ainda conforme a entrevista, a artista contou ter demorado cerca de um ano para conseguir voltar a andar.

A recuperação contou com uma internação de dois meses, seguida por mais seis meses para que ela reaprendesse a comer e falar.

Com mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram, a cantora lançou a música “God a Bless Me” para agradecer por sua vida. O single viralizou nas redes sociais com diversas dancinhas e comentários dos fãs o desejando o melhor.