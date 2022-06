Rafa Uccman celebra aniversário com festa à fantasia e show de Pabllo Vittar

A comemoração foi a fantasia e aconteceu no Pátio Bennito, em São Paulo; O evento contou com a presença de várias celebridades

A influenciadora digital Rafa Uccman comemorou seu aniversário de 29 anos na noite desta terça-feira (14), no Pátio Bennito, em São Paulo. A comemoração foi à fantasia, e também teve inspiração no festival de música Coachella, daí o nome UccChela.

Ao longo da noite, artistas como Pabllo Vittar, Luisa Sonza e Pedro Sampaio subiram ao palco para fazer apresentações.

Rafa Uccman recriou o look icônico de Gisele Bündchen, para o desfile da Victoria’s Secret em 2005 -que na época usou o fantasy bra mais caro da história. No segundo look da noite, Uccman se fantasiou de mulher gato azul.

Diversas celebridades também compareceram na celebração e exibiram as fantasias mais diversificadas. Nomes como Gustavo Mioto, Lucas Guedez, Laura Brito, Flavia Pavanelli e Gkay estavam presentes.