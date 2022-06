Rafa Kalimann nega boatos de que seria amante de Boninho

Em uma entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora reclamou sobre as especulações “desmerecem o trabalho de uma mulher”

Rafa Kalimann, 29, comentou os boatos de que seria amante de Boninho, 60. O diretor de núcleo da Globo é responsável pelo Big Brother Brasil, do qual ela participou em 2020, e também foi quem impulsionou na carreira de apresentadora em projetos da emissora.

“Estamos em 2022 e ainda existem pessoas que desmerecem o trabalho de uma mulher”, reclamou ela em entrevista ao jornal O Globo. “Já li comentários perguntando para quem eu estava dando para estar ali na Globo.”

“Eu vi a fofoca, fiquei com raivinha e a tendência era deixar para lá porque esse tipo de notícia nem chegaria a algumas pessoas”, continuou. “Então, prefiro ficar quieta, não dar Ibope, mas resolvi gravar uns stories porque isso tem que parar. Não tem que ficar colocando as mulheres sempre no lugar da amante, de estar fazendo algo não ético para conseguir um trabalho. E foi muito positivo.”

Na entrevista, Kalimann também comenta a traição que encerrou seu casamento com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, que participou do BBB no ano seguinte. “Descobri uma das traições e terminei”, lembrou ela. “Depois disso, todo mundo veio me contando um monte de pulada de cerca dele. Ele ficou com beltrana, ficou com fulana… a cidade toda sabia.”

“Foi muito traumático”, afirmou. “Fiquei seis meses muito mal. O nosso término teve um aviso prévio. Eu descobri a traição, ele assumiu a traição, falou que queria mudar, ficamos juntos, mas eu desencantei. Foi bom esse processo. Foi bom porque vivemos aquele luto juntos. Um ano depois, mandei mensagem para ele dizendo que estava tudo certo, que queria ser amiga dele.”