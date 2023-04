Quem é a modelo recordista da SPFW que estrela especial da Globo sobre os povos indígenas

Seus pais têm origem indígena e, apesar de ter crescido na cidade grande, ela conta que a etnia da família pulsou forte em alguns momentos

Júlio Boll

São Paulo – SP

Aos 25 anos, Dandara Queiroz não tem do que reclamar. Natural de Araçatuba, interior de São Paulo, a modelo de origem tupi-guarani trabalha profissionalmente há dois anos, sendo um dos destaques da edição mais recente da São Paulo Fashion Week. Para completar esse combo, nesta segunda-feira (17), ela estreia na TV no especial “Falas da Terra”, dentro da antologia “Histórias Impossíveis”, com exibição logo após o BBB 23, na Globo.

A trajetória de Dandara tomou novos rumos nos últimos anos. Ela morou a vida toda no interior do Mato Grosso do Sul e chegou a cursar arquitetura e urbanismo. Seus pais têm origem indígena e, apesar de ter crescido na cidade grande, ela conta que a etnia da família pulsou forte em alguns momentos. Atualmente, sua tia vive aldeada e, sempre que possível, recebe visitas da top.

“A comunidade fica bem pertinho de São Paulo, e lá é um ponto de paz e equilíbrio que eu encontrei. É onde me fortaleço, me reconecto e crio minha estrutura para dar conta da correria da vida”, conta ela em entrevista à reportagem. “O que eu acho mais incrível é a força da energia ancestral que a natureza me traz. E também é impossível não notar o quão lindo é o amor incondicional, o cuidado e a reciprocidade que os originários tem com a nossa mãe-terra.”

Enquanto ainda estava dando os primeiros passos para ingressar no mundo arquitetônico, Dandara começou a participar de concursos de miss na região e foi se destacando. Dois anos atrás, a quantidade de trabalhos em São Paulo a trouxeram para viver na capital paulistana. De lá para cá, foram mais de 250 trabalhos como modelo, com experiências, inclusive, no exterior.

Na última São Paulo Fashion Week, realizada entre 16 e 20 de novembro do ano passado, ela desfilou por 10 marcas diferentes. Foi uma das recordistas da edição do evento em entradas na passarela. “Foi uma surpresa. Até os últimos minutos do evento, eu não esperava essa conquista. Passei a noite em claro para digerir aquela informação”, recorda ela.

“Me lembro de quando era pequena e sonhava em ao menos ter a oportunidade de assistir a um desfile desse evento, que sempre foi referência para mim. Me ver naquela passarela já era difícil. Imagina levar um título tão grandioso? Fui muito abençoada e meu propósito é levar essa energia adiante, é um ciclo que não pode ter fim.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seguindo seu trabalho como modelo, eis que ela acabou recebendo um email de Letícia Naveira, produtora de elenco da Globo, convidando-a para um teste do especial que vai ao ar nesta segunda. Dandara não esconde a empolgação e confessa que sempre sonhou em atuar na televisão. Perguntada sobre a possibilidade de fazer novelas no futuro, ela não nega.

“Me considero uma multiartista, a atuação e a moda são algumas das artes que me encantam. Eu pretendo me dedicar à carreira de atriz e conciliar com a de modelo, são complementares. Depois que interpretei a Josy, conheci muito mais de mim”, garante ela, falando sobre a personagem de “Falas da Terra”.

Enquanto conta os minutos para a estreia do programa, Dandara concilia a rotina agitada na capital paulista com a nostalgia de uma vida mais próxima à natureza. Dona de 16 plantas, ela faz questão de deixar tudo organizado em casa. “Eu deixei o apartamento que moro em São Paulo do jeito que sempre sonhei, pois já sofro muito com a saudade da família e do interior. Fui criada em pomar e rua de terra”, detalha.

Com tanto em pouco tempo, o que esperar do futuro? Além do foco na próxima SPFW e nos estudos para se aprofundar no audiovisual, ela já planeja outras atividades artísticas. “A música está bem ativa na minha vida e tenho alguns projetos novos de colaboração com rappers indígenas. Em breve terá o Acampamento Terra Livre (ATL) e estou muito ansiosa para estar lá em Brasília junto a tantos povos”, conta ela, que também espera novos contratos internacionais para passar uma temporada na Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ESPECIAL

Com exibição na semana do Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril, “Falas da Terra” apresentará o episódio “Pintadas” nesta segunda. Dandara interpreta Josy, que acaba conhecendo Luara (Ellie Makuxi) e Michele (Isabela Santana) no Mato Grosso do Sul para a gravação de um videoclipe de rap na floresta. Diante da natureza destruída, o trio é impactado por uma série de acontecimentos fantásticos que as levará a um mergulho na ancestralidade de seus povos.

As garotas têm origens diferentes: Luara está de volta à sua terra com a melhor amiga da faculdade, Michele, depois de passar anos fora, estudando; Josy, por sua vez, vive ali por ser parente de Michele, ao mesmo tempo que investe na carreira de rapper.

“A Josy me ensinou a me amar. Admiro muito a força de vontade que ela tem, a dedicação, a forma que ela sonha. E, para eu ver tudo isso nela, tive que encontrar em mim primeiro”, comenta Dandara.

O especial também fala sobre a degradação das florestas e a violência contra a mulher. Tudo pensado para uma nova reflexão sobre os tempos atuais, que Dandara avalia como tocante. “A mensagem que ela passa, para mim, é de cura. Talvez não com a história, mas com o processo. Pois cada um tem um trauma e história. Muitas mulheres talvez nem percebam que carregam um peso, e o episódio pode despertar isso. A busca de ajuda, por libertação.”