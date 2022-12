Processo por direitos autorais de ‘Shake It Off’ de Taylor Swift é arquivado

Há quatro meses, Swift havia quebrado o silêncio a respeito do assunto ao dizer que “nunca tinha ouvido” a música que foi acusada de plagiar

Em 2017, a cantora Taylor Swift, 33, se viu envolvida em um processo aberto contra ela por compositores que reclamavam de direitos autorais pela música “Shake It Off”. Na ocasião, Sean Hall e Nathan Butler alegavam que a letra da canção havia sido roubada da música de 2014 “Playas Gon ‘Play”, do grupo feminino de R&B 3LW.

Porém, a mais recente decisão da Justiça arquiva o caso em definitivo, como reporta o Page Six. Há quatro meses, Swift havia quebrado o silêncio a respeito do assunto ao dizer que “nunca tinha ouvido” a música que foi acusada de plagiar. “A letra de ‘Shake It Off’ foi escrita inteiramente por mim”, disse a cantora em documentos judiciais, de acordo com a Billboard.

Em 2017, os representantes de Taylor chamaram a alegação dos compositores sobre violação de direitos autorais de “ridícula” e “nada mais do que um roubo de dinheiro”.

Em “Shake It Off”, Swift canta: “the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate.”

A canção “Playas Gon ‘Play”, escrita por Sean Hall e Nathan Butler, inclui as frases “players, they gonna play, and haters, they gonna hate.” O caso foi rejeitado em 2018, mas a dupla recorreu e o processo foi reaberto na ocasião.