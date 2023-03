Preta Gil fala sobre quimio e queda de cabelo: ‘Não estou preocupada, depois a gente vê o que faz’

A cantora e empresária Preta Gil, 48, compartilhou com seus fãs neste sábado (4) atualizações sobre o seu tratamento contra um câncer no intestino. A artista, que passa por quimioterapia, disse que saiu do hospital se sentindo melhor após a sua última internação e que a rotina de trabalho tem feito falta. “Para uma mulher hiperativa como eu, no auge da minha produtividade, ficar em casa está sendo um desafio. Mas está sendo um aprendizado também”, desabafou, em vídeo publicado nos stories do Instagram. Questionada por um seguidor sobre como pretende lidar com a queda de cabelos, ela disse que não pode usar a touca de crioterapia e que tem tomado vitaminas para amenizar a perda de fios, mas que essa não é uma preocupação sua neste momento. “Meu cabelo vai cair. Pode ser que caia pouco, pode ser que caia muito. Ele já está caindo, bastante fios, mas não tufos. Ele está perdendo volume. Mas eu não estou preocupada com isso. Nem um pouco. Vou deixar acontecer o que tiver que acontecer, depois a gente vê o que faz”, afirmou a cantora. Preta explicou que tem optado por se internar a cada vez que passa por uma nova etapa do tratamento quimioterápico, já que se sente mais segura para lidar com os efeitos colaterais estando em um hospital do que em casa. A cada 12 dias, ela precisa retornar para uma internação de até três dias de duração. “Acho que o corpo vai entendendo como as drogas, como a quimio vai agindo. Seu corpo também vai reagindo. A gente vai [se] incentivando a ficar melhor comendo bem, dormindo bem, suplementando o que tem que suplementar. Estou sentindo que estou, a cada semana, melhor”, disse. A cantora afirmou que seu estilo de vida mudou significativamente e que tem cuidado, de forma rigorosa, de seu sono e de sua alimentação. Mesmo quando se sente fraca ou cansada, acrescentou, faz questão de seguir a sua rotina de cuidados com a pele para amenizar o ressecamento gerado pela quimioterapia.

"São dois meses de tratamento, ainda tem mais dois meses pela frente. Estamos aí em busca dessa cura que já chegou", disse. Preta ainda agradeceu a todos que têm torcido por sua recuperação. "Senti, em vida, esse amor pulsante de vocês por mim, de pessoas que eu conheço, que não conheço, que oram por mim, de todas as religiões. Isso é realmente um presente."