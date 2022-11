Por que Simone, ex-dupla de Simaria, chorou após 1º show solo oficial

Parte da apresentação, nesta terça (1º), foi registrada no Instagram da cantora, incluindo um momento de emoção no qual ela chora e beija seu marido

Simone, ex-parceira de Simaria na dupla sertaneja, fez o primeiro show oficial de sua carreira solo nesta terça-feira (1º), para um Centro de Tradições Nordestinas lotado, em São Paulo.

Parte da apresentação foi registrada no Instagram da cantora, incluindo um momento de emoção no qual ela chora e beija seu marido, Kaká Diniz, após sair do palco, em um vídeo registrado por um fã. A cantora estava feliz pelo sucesso da apresentação, que reuniu milhares de pessoas em êxtase, como mostram os stories.

O repertório teve músicas de quando as irmãs -que se separaram oficialmente em agosto- ainda estavam juntas, como “Nosso Cachorro”, “Vontade de Morder” e “Duvido Você Não Tomar Uma”, todas hits da dupla. Zé Vaqueiro também se apresentou na noite.

Antes de divulgarem oficialmente a separação, as irmãs vinham seguindo carreira solo desde junho. O anúncio do rompimento veio após um histórico de desentendimentos entre elas e de desconfianças dos fãs ao longo do ano.

Em junho, Simone subiu ao palco pela primeira vez sem a irmã, que teria se afastado por motivos médicos. “Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado. Porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege”, disse a cantora, à época.

Um mês antes, um áudio com uma discussão da dupla vazou durante a gravação do Programa do Ratinho. Seguiu-se uma apresentação em Caruaru na qual Simone subiu ao palco para cantar três músicas finais, depois de não participar do show por não se sentir bem.

A pá de cal na carreira da dupla foi quando Simaria anunciou que se afastaria dos palcos por um tempo para cuidar da saúde.