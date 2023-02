Polícia decide paralisar buscas por Julian Sands, desaparecido desde 13 de janeiro

No dia 13 e janeiro, Sands saiu para fazer uma trilha nas montanhas do sul da Califórnia e não deu mais notícias

Uma expectativa de tempestade de neve na Califórnia fez a polícia local decidir pela paralisação e adiamento das buscas pelo ator inglês Julian Sands, mais conhecido por sua atuação em produções como “Dexter” e “Smallville”. Ele está desaparecido desde o dia 13 de janeiro.

Segundo reporta o Deadline, um porta-voz do departamento do Xerife do Condado de San Bernardino afirmou que todos os esforços foram feitos e que agora o mais prudente é aguardar.

“No sábado, 18 de fevereiro de 2023, mais de 20 membros da Delegacia de Fontana e a equipe de busca e resgate de West Valley realizaram uma busca terrestre na área de Mt. Baldy”. Os tripulantes se concentraram na área onde o dispositivo RECCO da Patrulha Rodoviária da Califórnia atingiu um possível dispositivo eletrônico em 25 de janeiro. Infelizmente, nada foi encontrado que levasse à descoberta do Sr. Sands”, disse.

“Nosso objetivo é encerrar a operação junto à família do Sr. Sands e, quando as condições permitirem, continuaremos a busca”, finalizou.

No dia 13 e janeiro, Sands saiu para fazer uma trilha nas montanhas do sul da Califórnia e não deu mais notícias. A região em que o ator foi caminhar passou por uma tempestade de neve na ocasião e ficou coberta de gelo. As equipes estavam com dificuldades de acessar o local.

O ator também participou das produções “Uma Janela Para o Amor” (1985) e “Treze Homens e um Novo Segredo” (2007).