Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Nego do Borel

Nesta quinta-feira, 28, a Polícia Civil, com apoio da Delegacia da Mulher do Rio, cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao cantor Nego do Borel.

Um dos mandados foi cumprido na casa do artista no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Lá policiais encontraram e retiveram o passaporte dele. O outro foi em um endereço em São Paulo, onde os agentes apreenderam telefones e um computador.

As buscas foram feitas na casa do artista para apurar uma denúncia da modelo Maria Eduarda Reis, ex-noiva de Nego. Ela havia registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, afirmando ser vítima de violência e de ameaças por parte do cantor — ele nega.