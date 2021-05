Poeta Bráulio Bessa, do Encontro, está internado com Covid

Um comunicado foi divulgado pela equipe do poeta nas redes sociais, nesta quarta-feira (26)

O poeta Bráulio Bessa, 35, que participa do programa Encontro com Fátima Bernardes, está internado com complicações da Covid-19, em um hospital de Fortaleza. Um comunicado foi divulgado pela equipe do poeta nas redes sociais, nesta quarta-feira (26).

Bessa apresentou os primeiros sintomas relacionados à Covid-1 no dia 16 de maio e no dia seguinte teve teste positivo para a doença. Com baixa saturação de oxigênio no sangue, no dia 25 ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por precaução, segundo o comunicado.

“No dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Agradecemos as mensagens e o carinho de sempre”.

Internautas comentaram a publicação no perfil do poeta desejando melhoras. Um deles escreveu: “Deus está contigo Bráulio! Logo você estará recuperado!”. Outro comentou: “Deus te abençoe e te cure logo desse vírus. Já deu tudo certo”.

No Rio de Janeiro, o sambista Nelson Sargento, 96, está internado em um hospital com Covid Rio. Ele foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no último sábado (22), após apresentar piora do padrão ventilatório e hipertensão.

Diferentemente do comunicado divulgado nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (26) pela família, o sambista não está intubado. Boletim médico divulgado nesta tarde informa que Sargento está respirando com auxílio de máscara de oxigênio.

A família de Sargento também pede privacidade e orações “nesse momento difícil”. O sambista foi hospitalizado na sexta (21) em uma unidade do Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Rio.

A escolha do hospital, de acordo com a assessoria de imprensa, foi uma medida de prevenção adotada pelos médicos por causa do histórico de Sargento, que teve um câncer de próstata anos atrás. Sargento recebeu a primeira dose da vacina Coronavac contra a Covid no dia 31 de janeiro, e a segunda dose em fevereiro.

Folha Press