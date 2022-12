Piovani desabafa sobre Pedro Scooby: ‘Me desrespeita na frente dos meus filhos’

Luana e Scooby dividem a guarda dos filhos de comum acordo, mas a atriz ameaçou acionar os advogados, já que ela não tem acesso total ao que eles estão comendo

Luana Piovani usou seu perfil do Instagram nesta terça-feira,27, para fazer um longo desabafo sobre a sua relação com Pedro Scooby. A artista contou que os três filhos, Dom, Liz e Bem, ganharam de presente de Natal um celular, mas que ela não poderia ter acesso a ele – pois segundo ela, o surfista disse que em cada casa os filhos iam ter os aparelhos eletrônicos.

Luana e Scooby dividem a guarda dos filhos de comum acordo, mas a atriz ameaçou acionar os advogados, já que ela não tem acesso total ao que eles estão consumindo. Nesta manhã também nasceu Aurora, filha do atleta com a modelo Cintia Dicker.

“Chegando agora do trabalho, em casa, cansada, tentando falar com meus filhos para saber como foi o Natal e cada um ganhou um celular. E aí eu tento falar com o Pedro [Scooby]: ‘Se tiver alguma coisa instalada, me passa a senha para eu colocar o Qustodio (aplicativo de monitoramento)'”, iniciou.

“Porque eu me preocupo para caramba com o que os meus filhos estão consumindo na internet. Eu tenho visto o que o Dom tem consumido na internet e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos. Ele assistiu Deadpool com essa idade. Ele acha que violência é uma besteira, porque é ficção. Sexualidade então, imagina”, continuou.

Luana Piovani afirmou que insistiu em colocar o aplicativo para que pudesse monitorar o celular dos filhos e desabafou sobre a reação do ex, que insinuou que ela quisesse “mandar na casa dele”.

“Que isso cara, toda vez que ele não tem argumento, que ele fica vulnerável, que ele não tem como argumentar comigo, ele começa a me agredir. Eu estou de saco cheio de ficar passando pano pra malandro. Eu fico dando cartaz para ele, cortando na minha carne, mas quando começa a esbarrar no meu filho, eu fico muito louca.”

“Claro, como é que ele não pode achar que não tem problema nenhum o menino assistir o que bem quiser. Ele diz: ‘Eu estou do lado dele’. Gente, que sonho é esse. E a hora que você vai dormir, ir ao banheiro, a hora que um está no quarto e o outro na sala? Aí vem ser grosso comigo? E diz: ‘O celular que fica na sua casa, cuida você, e o que fica aqui, cuido eu’. Mas como é que cuida? Se você cuida, me conta, fala comigo, a gente teve um filho juntos. Não é assim, cada um faz o que quer nas suas casas Como é que eu vou viver uma vida inteira tendo uma relação dessas?”, disse a famosa. Pedro Scooby voltou a morar no Brasil, no Rio de Janeiro e Piovani segue em Cascais, em Portugal, desde 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Piovani desabafou sobre a construção de respeito e revelou que não quer mais que os filhos passem tanto tempo longe dela, inclusive, dizendo que tem interesse em procurar um advogado para ajudar na custódia dos filhos.

“Ele não me respeita. Ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Ele desligou o telefone na minha cara. (…) Não sei porque ficou agressivo comigo. E não vem falar que está triste não ou que está com problema. Não vem falar porque é mentira. Porque se irritou quando eu falei como que íamos resolver uma vez que o celular que as crianças ganharam de presente não vai ficar aqui na minha casa.(…) Só não sei mais como vou fazer para lidar com esse tipo de situação”, contou.

“(…) Talvez seja hora mesmo de ver os advogados. Porque a gente não é separado, a gente nunca foi casado, a gente nunca nada. Não tem como ele passar as férias com as crianças. Vai ficar três meses e os meus filhos fazendo o que eles quiserem? ( ..) Ele acha que o filho dele tem 30 anos”, completou.

O surfista não comentou sobre o que a ex disse, mas compartilhou os filhos sorridentes no hospital esperando para conhecer a irmã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo